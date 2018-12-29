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Переход ключевого игрока Зари в команду Реброва оказался под угрозой срыва - медиа

Сегодня, 15:44
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Заря и Ференцварош не могут сойтись по цене на Харатина - СМИ

Фото: ФК Заря

Трансфер ключевого полузащитника Зари Игоря Харатина в Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров, может сорваться, сообщает сайт болельщиков луганского клуба.

По информации портала, стороны пока не могут договориться по поводу компенсации за январский переход 23-летнего футболиста.

Как отмечает медиа, лидер чемпионата Венгрии готов приобрести исполнителя по цене, которая не превышает 800 тысяч евро.

Вместе с тем, украинский клуб собирается выручить за важного игрока средней линии команды более внушительную сумму.

Недавно главный тренер Зари Юрий Вернидуб заявлял, что услугами Харатина интересуются клубы из Восточной Европы, поэтому зимой он может сменить обстановку.

Сообщалось, что между украинским наставником Ференцвароша Сергеем Ребровым и лидером команды Даниэлем Беде разгорелся конфликт.

Теги:   ФК Ференцварош Сергей Ребров ФК Заря Заря (Луганск) Трансферы Футбол

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