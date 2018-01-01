Переход Ибрагимовича в бывший клуб сорвался Сегодня, 14:37 8 Цей матеріал також доступний українською Ибрагимович продлит контракт с Лос-Анджелес Гэлэкси

Технический директор Милана Леонардо заявил о том, что нападающий Лос-Анджелес Гэлэкси Златан Ибрагимович не вернется в клуб, где выступал в 2010-2012 годах.

В комментарии Sky Sport Italia функционер пояснил, что 37-летний футболист дал слово Гэлэкси продлить свой контракт, хотя обе стороны думали об осуществлении этого перехода, сообщает Football Italia.

"Он держит слово перед клубом и останется в [североамериканской лиге] МЛС. Это была бы чудесная история и сильный сигнал, но это не представляется возможным", - отметил Леонардо.

Вместе с тем, техдиректор Милана допускает, что команду усилит полузащитник Челси Сеск Фабрегас. По его словам, итальянский гранд оценивает возможность трансфера.

Сообщалось, что Ибрагимович согласился на полугодовой контракт с клубом с окладом в 2,2 млн евро, которые он получил бы за время пребывания в составе итальянской команды.

Позже появилась информация, что шведский нападающий договорился о подписании контракта с Миланом и переходе в январе 2019 года.