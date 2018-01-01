Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Кирилл Говорун
Два разногласия между Константинополем и Киевом
Ирина Геращенко
Не без Кремля. Что делать Франции?
Иван Примаченко
Почему не стоит бояться искусственного интеллекта
Роман Бессмертный
Способна ли Россия на цивилизованный развод

Переход Ибрагимовича в бывший клуб сорвался

Сегодня, 14:37
8
Цей матеріал також доступний українською

Ибрагимович продлит контракт с Лос-Анджелес Гэлэкси

Технический директор Милана Леонардо заявил о том, что нападающий Лос-Анджелес Гэлэкси Златан Ибрагимович не вернется в клуб, где выступал в 2010-2012 годах.

В комментарии Sky Sport Italia функционер пояснил, что 37-летний футболист дал слово Гэлэкси продлить свой контракт, хотя обе стороны думали об осуществлении этого перехода, сообщает Football Italia.

"Он держит слово перед клубом и останется в [североамериканской лиге] МЛС. Это была бы чудесная история и сильный сигнал, но это не представляется возможным", - отметил Леонардо.

Вместе с тем, техдиректор Милана допускает, что команду усилит полузащитник Челси Сеск Фабрегас. По его словам, итальянский гранд оценивает возможность трансфера.

Сообщалось, что Ибрагимович согласился на полугодовой контракт с клубом с окладом в 2,2 млн евро, которые он получил бы за время пребывания в составе итальянской команды.

Позже появилась информация, что шведский нападающий договорился о подписании контракта с Миланом и переходе в январе 2019 года.

Теги:   Златан Ибрагимович ФК Милан Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Геополитика

Сегодня, 05:59

article_img
В Канаде в дом финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные - СМИ
Гаджеты

Вчера, 18:56

article_img
Жить в чистоте. 13 лучших эко-каналов в Telegram - выбор редакции
Час відповідати

Вчера, 11:33

article_img
Большое интервью. Главный военный прокурор Матиос - об аксиомах, фетишах и критике власти