05 октября 2018, пятница

Переговоры о продаже клуба украинской Премьер-лиги совладельцу Эпицентра приостановились - журналист

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Одна из версий - у Гереги возникли проблемы в переговорах с Коломойским
Фото: gerega.org.ua

Одна из версий - у Гереги возникли проблемы в переговорах с Коломойским

Переговоры о продаже участника украинской Премьер-лиги Карпат вице-президенту Федерации футбола Украины, нардепу и совладельцу компании Эпицентр К Александру Гереге приостановлены, сообщил ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

По информации журналиста, одна из версий заключается в том, что возникли проблемы в переговорах с владельцем половины акций львовского клуба Игорем Коломойским.

По другой версии, аудит выявил, что имущество Карпат уже не принадлежит участнику Премьер-лиги, а выведено в пользу других собственников, что не устраивает покупателя.

В сентябре Болотников сообщил, что Александр Герега близок к покупке львовского клуба. Он заявлял, что бизнесмен и депутат совместно со своей супругой Галиной давно рассматривали возможность его приобретения, но теперь сумели договориться с нынешними собственниками Петром Дыминским и Игорем Коломойским.

Ранее Карпаты объявили, что готовы продать 50 процентов своих акций за одну гривнуОсенью 2017 года сообщалось, что Дыминский собирается передать клуб в руки владельцу винниковского Руха Григорию Козловскому.

Сам Козловский, которого СМИ называли будущим собственником Карпат, опровергал информацию, что может стать владельцем клуба Премьер-лиги.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове