Переговоры о продаже клуба украинской Премьер-лиги совладельцу Эпицентра приостановились - журналист

Одна из версий - у Гереги возникли проблемы в переговорах с Коломойским

Переговоры о продаже участника украинской Премьер-лиги Карпат вице-президенту Федерации футбола Украины, нардепу и совладельцу компании Эпицентр К Александру Гереге приостановлены, сообщил ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

По информации журналиста, одна из версий заключается в том, что возникли проблемы в переговорах с владельцем половины акций львовского клуба Игорем Коломойским.

По другой версии, аудит выявил, что имущество Карпат уже не принадлежит участнику Премьер-лиги, а выведено в пользу других собственников, что не устраивает покупателя.

В сентябре Болотников сообщил, что Александр Герега близок к покупке львовского клуба. Он заявлял, что бизнесмен и депутат совместно со своей супругой Галиной давно рассматривали возможность его приобретения, но теперь сумели договориться с нынешними собственниками Петром Дыминским и Игорем Коломойским.

Ранее Карпаты объявили, что готовы продать 50 процентов своих акций за одну гривну. Осенью 2017 года сообщалось, что Дыминский собирается передать клуб в руки владельцу винниковского Руха Григорию Козловскому.

Сам Козловский, которого СМИ называли будущим собственником Карпат, опровергал информацию, что может стать владельцем клуба Премьер-лиги.