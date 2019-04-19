Переход лидера Челси в Реал возможен в ближайшие дни - СМИ Сегодня, 04:57 1038 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/David Klein Азар обойдется Реалу в 100 млн евро - медиа REUTERS/David Klein

Ведущий полузащитник Челси Эден Азар в ближайшие дни может перейти в Реал, сообщает Marca.



По информации издания, футболист станет третьим подписанием королевского клуба накануне нового сезона после нападающего Сантоса Родриго Гоэса и оборонца Порту Эдер Милитао.

Как отмечает медиа, все три стороны уже договорились по поводу трансфера. Сделка обойдется мадридцам в 100 млн евро.

По данным Marca, полузащитник МЮ Поль Погба по-прежнему в списке целей наставника команды Зинедина Зидана, но Реал смущает нехватка у француза лидерских качеств.

Как указывает источник, клуб также интересуется полузащитником Тоттенхэма Кристианом Эриксеном, а также игроками Аякса - оборонцем Маттейсом де Лигтом и хавбеком Донни ван де Беком.

Ранее Азар опроверг слухи о переходе в Реал, с которым он якобы договорился о 5-летнем контракте.