Перед двумя драками в Москве футболисты сборной России устроили погром в поезде - СМИ

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, перед драками в Москве устроили погром в поезде, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации аккаунта, перед вышеупомянутыми инцидентами футболисты арендовали целый вагон поезда, который следовал в Москву. Спустя какое-то время Кокорин и Мамаев устроили там дебош: громили мебель, бросали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.

Отмечается, что представители компании "Российские железные дороги" собираются выдвинуть свои претензии к футболистам.

Накануне появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака в московском кафе. Сообщалось, что игроки заказали себе только кофе, но вся их компания вела себя шумно, из-за чего получала замечания. После неудачной попытки персонала успокоить Кокорина и Мамаева это сделал Пак, после чего футболисты избили мужчину прямо в здании кафе.

Позже тало известно, что за 2 часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, после чего пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о возбуждении уголовного дела по факту избиения водителя.