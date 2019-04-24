Пенальти на последней минуте не помог Шахтеру победить Динамо в матче украинской Премьер-лиги Вчера, 21:03 880 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Разрыв между Динамо и Шахтером в семь очков сохранился ФК Динамо

Динамо и Шахтер сыграли вничью 0:0 в матче 25 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Команды спокойно начали матч и очень редко создавали опасные моменты. В начале первого тайма неплохую возможность имел Нем, однако из выгодной позиции ударом в одно касание пробил выше ворот. После этого команды сбавили темп и ушли на перерыв без забитых мячей.

Во второй половине встречи команды снова не форсировали событий, однако много фолили. Если в первом тайме арбитр показал только одну желтую карточку, то во втором - целых восемь.

При ничейной игре в конце матча Шахтер все же получил свой шанс вырвать победу. На 93-й минуте Бурда сфолил на Дентиньо в собственной штрафной и арбитр указал на "точку".

Однако на этом драматизм не закончился. Мораес пробил пенальти в левый от себя угол, но Бойко среагировал, спасши для своей команды ничью.

Динамо - Шахтер - 0:0

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 54), де Пена - Вербич (Русин, 73)



Шахтер: Пятов - Болбат (Бутко, 68), Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко (Дентиньо, 77), Патрик - Нем (Коваленко, 72), Тайсон, Соломон - Мораес



Предупреждение: Буяльский, Бурда, Миколенко, де Пена, Цитаишвили - Мораес, Болбат, Тайсон, Дентиньо



На 90+4 минуте Мораес не реализовал пенальти

Турнирная таблица

Накануне полтавская Ворскла отыгралась после 0:3 в матче против черниговской Десны в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги в группе выбывание.

НВ



