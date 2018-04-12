Пенальти на последней минуте вывел Реал в полуфинал. Определились участники 1/2 финала Лиги чемпионов

11 апреля определились все участники 1/2 Лиги чемпионов.

Казалось бы, в паре Реала и Ювентуса все было решено - испанцы одержали победу на выезде со счетом 3:0, и матч в Испании казался такой-себе формальностью. Но не тут-то было - четвертьфиналы нынешней ЛЧ радуют нас отличными поединками с невероятными концовками - и этот не исключение.

Ювентус, как вчерашний Манчестер Сити, взялся за дело сразу. Коста прошел по флангу, отдал направо, откуда Хедира сделал точный навес на Манджукича - 0:1. В концовке тайма Манджукич повторил свой трюк, и замкнул еще один навес с правого фланга - 0:2.

Реал создавал моменты, но все время кто-то или что-то мешало забить. Ювентус понемногу жал, и таки добился своего - Навас ошибся на выходе при подаче с фланга, и Матюиди оставалось закатить мяч в пустые ворота.

После этого Реал понял, что игра идет совсем не по сценарию, и активизировался максимально. Свои моменты имели Иско, Варан и Роналду, но Буфон держался.

Тем обиднее для итальянцев была концовка. Роналду выиграл "верх", скинул в центр на Асенсио, которого сбил Бенатия. Буффон побежал спорить с судьей, толкнул его, за что получил красную карточку. Вышедший на замену Щенсны с пенальти Роналду не справился - Мадрид в полуфинале.

Реал - Ювентус 1:3 (первый матч — 3:0)

Голы: Роналду, 90+7 (с пенальти) — Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61

Бавария удержала Севилью, и спокойно прошла дальше. Нельзя сказать, что у испанцев не было моментов - пару раз мог забивать Корреа, Эскудеро - но ворота Ульрайха остались на замке. Таким образом, по сумме двух матчей, Бавария шагает в 1/2.

Бавария – Севилья 0:0 (первый матч — 2:1)

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87) – Мартинес – Роббен, Родригес, Мюллер, Рибери (Алькантара, 71) – Левандовски (Вагнер, 77)

Севилья: Сория – Навас, Меркадо,Лангле, Эскудеро – Банега, Нзонзи – Корреа, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Рамирес, 70) – Бен-Йедер (Муриэль, 65)

Ранее в полуфинал вышли также английский Ливерпуль и итальянская Рома.