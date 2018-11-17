17 ноября 2018, суббота

Павелко вновь заявил, что не причастен к коррупции

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Павелко вновь опроверг обвинения в коррупции
Фото: 1927.kiev.ua

Павелко вновь опроверг обвинения в коррупции

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что не причастен к контрактам по закупке оборудования, благодаря которым из бюджета было выведено около 28 миллионов гривен.

Об этом передает Sport Arena.

"Если есть желание на этом зарабатывать, то не нужно для этого придумывать сложные задачи, строительство заводов и ставить настолько максимальные задачи, как это делали раньше", - заявил Павелко.

Он отметил также, что заработал свой капитал еще до политики, занимаясь бизнесом.

"Для меня нет такой цели, я - успешный бизнесмен до парламента. Сейчас занимаюсь парламентской деятельностью и в том числе как парламентарий имею задачу, чтобы наше поколение украинцев было здоровым", - заявил глава ФФУ.

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Программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей. По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

 

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