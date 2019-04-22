Павелко уйдет? Журналист допустил смену главы ФФУ после победы Зеленского Сегодня, 18:25 528 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Павелко может покинуть пост президента ФФУ ФФУ

Журналист Константин Андриюк допускает, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента свой пост может потерять глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.



В комментарии Tribuna.com он указал на то, что это может случиться по такому же сценарию, как это был с бывшим руководителем организации Анаталием Коньковым.

По его информации, после избрания на пост президента Петра Порошенко, тот подал в отставку не по своей воле, а поскольку ему "сделали предложение, от которого он не смог отказаться".

"Бумеранг судьбы может долететь и до Павелко. Расследования НАБУ с заводом искусственной травы и по оффшорам ФФУ тормозятся, потому что есть статус председателя бюджетного комитета Верховной рады и лица, входящего в близкий круг Порошенко", - отметил Андриюк.

Журналист добавил, что теперь, когда политической "крыши" у функционера нет, расследования НАБУ могут ускориться, а значит нужно быть готовым к "увлекательным историям" в украинском футболе.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к Андрею Павелко по поводу коррупционных действий.

В свою очередь, детективы НАБУ начали уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации Андреем Павелко.