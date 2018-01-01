Павелко стал кандидатом на выборы в исполком УЕФА Сегодня, 18:10 4 Цей матеріал також доступний українською Павелко входит в восьмерку кандидатов в исполком УЕФА Фото: ФФУ

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) и нардеп от БПП Андрей Павелко вошел в список кандидатов на выборы в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоцицаий (УЕФА).

Как сообщает официальный сайт организации, в рамках 43-го Очередного Конгресса УЕФА в Риме 7 февраля 2019 года будут избраны на четыре года восемь членов исполкома.

Вместе с Павелко участвовать в выборах будут следующие функционеры: Ардуэн Флоранс (Франция), Элдевин Бегич (Босния и Герцеговина), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалия), Арманд Дука (Албания), Еспер Меллер-Кристенсен (Дания), Борислав Михайлов (Болгария), Луис Рубиалес (Испания), Шандор Чаньи (Венгрия) и Давор Шукер (Хорватия).

В случае избрания президент ФФУ заменит в исполкоме УЕФА бывшего президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса, который в течение 14 лет был членом комитета.

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Сообщалось, что против президента ФФУ возбудили уголовное дело по трем статьям. 12 ноября на пресс-конференции, посвященной коррупции в федерации футбола, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.

Позже ФФУ сообщила, что не имеет отношения к этому событию, но в то же время отметила, что Франков и другой спикер - адвокат Олег Скупинский - собирались сделать ложные обвинения в адрес организации.

Стоит отметить, что программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

СМИ также сообщали, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к президенту ФФУ и народному депутату от БПП Андрею Павелко по поводу коррупционных действий.