14 сентября 2018, пятница

Павелко рассказал, кто будет финансировать внедрение системы видеопомощи арбитрам в украинском футболе

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Для внедрения VAR на каждом стадионе нужны 2-3 млн - Павелко
Фото: ФФУ

Для внедрения VAR на каждом стадионе нужны 2-3 млн - Павелко

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что для внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут привлекаться спонсоры и партнеры.

В комментарии Tribuna.com функционер заверил, что для этого не нужны столь большие средства, как на всю систему. По его словам, если VAR требуется на каждом стадионе, то для этого понадобится два-три миллиона.

"Конечно же, ни у кого таких денег нет. Но у нас нет четкости и в вопросе стадионов: мы не можем сказать, что только те или иные арены могут принимать матчи Премьер-лиги. Клубы меняются, одни заходят, другие выходят", - посетовал Павелко.

Глава ФФУ отметил, что организация обратилась к польскому варианту, где используются микроавтобусы, которые она собирается закупить. Вместе с тем, добавил функционер, дальнейшее решение будет принимать Премьер-лига.

"Нужно ли увеличивать их количество, привлекать ли дополнительные инвестиции, нагружать телекомпании или нет. Это уже будет переговорный процесс Премьер-лиги", - указал Павелко.

Ранее на заседании Исполкома Федерации футбола Украины в Одессе были приняты решения о возможном увеличении количества команд в украинской Премьер-лиге, начиная с сезона 2019/2020, а также внедрении видеоповторов во время матчей.

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