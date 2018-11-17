Павелко рад открытию против него криминального производства

Андрей Павелко уверен, что проверка правоохранительных органов опровергнет все обвинения в его адрес

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко прокомментировал открытые против него криминальные производства.

В интервью Террикону функционер заявил, что видит только позитив в этих процессах, поскольку такие большие организации, как ФФУ, должны подвергаться постоянным проверкам.

"Большое спасибо за то, что нас проверяют. Мы – серьезная, большая организация и нас нужно проверять. Я жду объективную, законную оценку нашей деятельности от всех органов", - сказал Павелко.

При всем этом функционер уверен, что итоги проверки не дадут тех результатов, о которых говорят СМИ, поскольку он не замешан в коррупции.

"Я хочу получить от них документы, в которых четко будут отражены результаты этих проверок. Эти документы я разошлю во все средства массовой информации, которые уже год безосновательно подхватывают необоснованные обвинения в отношении меня и моей семьи. Посмотрим, будут ли они с такой же охотой публиковать результаты проверки, с какой публиковали непроверенную информацию", - уверенно ответил Павелко.

Ранее в СМИ появилась информация, что против президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко возбудили уголовное дело по трем статьям

12 ноября на пресс-конференции, посвященной коррупции в Федерации футбола Украины, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.

Позже ФФУ сообщила, что не имеет отношения к этому событию, но в то же время отметила, что Франков и другой спикер - адвокат Олег Скупинский - собирались сделать ложные обвинения в адрес ФФУ.

Стоит отметить, что программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

В свою очередь функционер и нардеп от БПП заявил, что упомянутую расследованием фирму-прокладку SDT FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.