Павелко рад открытию против него криминального производства

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко прокомментировал открытые против него криминальные производства.
В интервью Террикону функционер заявил, что видит только позитив в этих процессах, поскольку такие большие организации, как ФФУ, должны подвергаться постоянным проверкам.
"Большое спасибо за то, что нас проверяют. Мы – серьезная, большая организация и нас нужно проверять. Я жду объективную, законную оценку нашей деятельности от всех органов", - сказал Павелко.
При всем этом функционер уверен, что итоги проверки не дадут тех результатов, о которых говорят СМИ, поскольку он не замешан в коррупции.
"Я хочу получить от них документы, в которых четко будут отражены результаты этих проверок. Эти документы я разошлю во все средства массовой информации, которые уже год безосновательно подхватывают необоснованные обвинения в отношении меня и моей семьи. Посмотрим, будут ли они с такой же охотой публиковать результаты проверки, с какой публиковали непроверенную информацию", - уверенно ответил Павелко.
- Читайте также: Bentley, роскошный отдых и дорогая квартира: глава ФФУ Павелко тратит миллионы при зарплате в 20 тысяч гривен - СМИ
Ранее в СМИ появилась информация, что против президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко возбудили уголовное дело по трем статьям
12 ноября на пресс-конференции, посвященной коррупции в Федерации футбола Украины, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.
Позже ФФУ сообщила, что не имеет отношения к этому событию, но в то же время отметила, что Франков и другой спикер - адвокат Олег Скупинский - собирались сделать ложные обвинения в адрес ФФУ.
Стоит отметить, что программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.
По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.
В свою очередь функционер и нардеп от БПП заявил, что упомянутую расследованием фирму-прокладку SDT FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования