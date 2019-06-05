Павелко прокомментировал обыски НАБУ в Украинской ассоциации футбола
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко отреагировал на проведенные обыски сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Доме футбола.
На своей странице в Facebook Павелко заявил, что команда УАФ работает в обычном режиме и готовится к четвертьфиналу сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше и матчам главной национальной команды в отборе на Евро-2020.
«Друзьям спасибо за поддержку. Врагам украинского футбола скажу лишь одно: не дождетесь!», — написал Павелко.
Сегодня, 5 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в здании Украинской ассоциации футбола (УАФ) в рамках расследования по делу об искусственных полях.
Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому УАФ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через оффшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.