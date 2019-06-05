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Павелко прокомментировал обыски НАБУ в Украинской ассоциации футбола

5 июня, 18:55
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Павелко прокомментировал обыски НАБУ в Украинской ассоциации футбола - фото

Андрей Павелко via Facebook

НАБУ провело обыски в УАФ по делу об искусственных полях

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко отреагировал на проведенные обыски сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Доме футбола.

На своей странице в Facebook Павелко заявил, что команда УАФ работает в обычном режиме и готовится к четвертьфиналу сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше и матчам главной национальной команды в отборе на Евро-2020.

«Друзьям спасибо за поддержку. Врагам украинского футбола скажу лишь одно: не дождетесь!», — написал Павелко.

Сегодня, 5 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в здании Украинской ассоциации футбола (УАФ) в рамках расследования по делу об искусственных полях.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому УАФ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через оффшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

Теги:   Футбол Андрей Павелко НАБУ ФФУ

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