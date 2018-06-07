Павелко о платеже за Ярмоленко: Нужно признать ошибку и оплатить

Компании, которые получили компенсацию за Ярмоленко зарегистрированы только в 2016 году

Глава федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с платежом солидарности за переход Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию.

По его словам, сообщает Tribuna.com, лица, привлеченные к этому делу, должны выплатить средства, чтобы их получили спортивные школы, которые воспитали игрока.

Также Павелко добавляет, что те компании, которые получили компенсацию за полузащитника зарегистрированы в 2016 году. А Ярмоленко в то время уже точно был не юным футболистом, а даже выиграл в составе Динамо Суперкубок Украины и взял золото Украинской Премьер-лиги вместе с киевлянами.

Глава ФФУ подчеркнул, что будет бороться, чтобы клубы, которые не доплатили, сделали это.

"Просто люди должны признать свою ошибку, оплатить полную сумму клубам, которые воспитали Ярмоленко, и закрыть эту тему", - подытожил Павелко.

Ранее стало известно, что ФФУ считает обвинения со стороны Динамо в мошенничестве в свой адрес безосновательными.

Сообщалось, что в Черниговской области расследуют уголовное дело от 21 марта по признакам мошенничества, связанного с переходом полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд. Следствие подозревает, что неустановленные лица завладели суммой в 150 тыс евро. ОО Черниговский областной футбольный клуб Юность по неизвестным причинам получил часть платежа солидарности от Динамо в размере 4,8 млн гривен, которые должны были перечислить СДЮШОР Юность, чьим воспитанником и является футболист.

По регламенту ФИФА, пять процентов от суммы трансфера, которые называют платежом солидарности, должны направляться на развитие спортивных школ и футбольных клубов, где воспитывался и выступал игрок.