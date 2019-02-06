Павелко намекнул на информационную атаку против него со стороны Динамо Сегодня, 19:43 136 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Павелко утверждает, что в информационной атаке против него задействованы огромные финансовые ресурсы ФФУ

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко намекнул, что Динамо организовало против него информационную атаку.



В комментарии телеканалу Футбол 1/2 функционер отметил, что были задействованы огромные финансовые ресурсы, а также привлечены "любые" спикеры, чтобы уничтожить имидж федерации и его лично.

"Это уже не тайна Полишинеля. Все знают, кто это делает. Все началось после проигрыша одного топ-клуба в Лозанне. ФФУ должна была пройти этот путь. После этого началась ответная реакция, которая повлекла за собой информационную атаку", - добавил Павелко.

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Ранее ФФУ выиграла у Динамо дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по техническому поражению от Мариуполя из-за неявки киевской команды на матч Премьер-лиги в приазовский город.

Глава ФФУ и нардеп от БПП Андрей Павелко вошел в список кандидатов на выборы в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоцицаий (УЕФА).

Программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

