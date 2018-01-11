Партнеры Ярмоленко отравились кебабом на сборах - медиа

Девять игроков дортмундской Боруссии отравились кебабом в Испании

Ряд футболистов дортмундской Боруссии заболели кишечным гриппом во время учебно-тренировочного сбора в Испании, сообщает Bild

По информации источника, 11 января сразу девять игроков дортмундского клуба пожаловались на недомогание: Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

В команде считают, что причиной кишечного гриппа у этих игроков стал куриный кебаб, который они ели 10 января на пляже в Марбелье.

Сейчас игроки пока не могут тренироваться, но к первому матчу второго круга Бундеслиги против Вольфсбурга, который состоится 14 января, будут готовы.

Напомним, 8 января Боруссия обыграла в контрольном матче Зюльте-Варегем, Андрей Ярмоленко отметился результативной передачей.

На зимний перерыв в Бундеслиге дортмундская команда ушла на третьем месте в турнирной таблице.