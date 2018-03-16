Папа Гуйе приступил приступил к тренировкам с Динамо - журналист

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За весь 2017-й год 33-летний Папа Гуйе сыграл всего девять матчей

За весь 2017-й год 33-летний Папа Гуйе сыграл всего девять матчей

Экс-защитник Металлиста и Днепра Папа Гуйе уже два дня тренируется с киевским Динамо.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Шахов. 

"Вчера Динамо пропустило два мяча после угловых, помните? Так вот, как мне сказали, вчера и сегодня с командой тренировался... Папа Гуйе. Что он делает в нашей команде?", - написал Шахов. 

Сам 33-летний Гуйе в 2018 году игровой практики не имел, а в 2017 году провел всего 9 матчей за Актобе.

Ранее на позицию защитника Динамо подписало игрока российского Рубина Карлоса Самбрано и защитника донецкого Олимпика Артема Шабанова.

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