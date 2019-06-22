В Шахтере прокомментировали возможный уход ключевого защитника в Рому
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал возможный уход защитника команды Исмаили в итальянскую Рому, которую возглавил экс-наставник «горняков» Паулу Фонсека.
В интервью Football.ua Палкин заявил, что Шахтер не рассматривает продажу Исмаили в Рому за 20 млн евро.
По словам Палкина, Шахтер может начать думать над продажей Исмаили, сумма отступных за которого, согласно контракту, составляет 100 млн евро, только в том случае, если поступит предложение минимум в 50 млн евро.
«Как вы понимаете наши игроки — это игроки Шахтера, а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого», — сказал Палкин.
Сообщалось, что Шахтер и Рома близки к соглашению по трансферу защитника донецкого клуба Исмаили.
Фонсека заявлял о том, что хотел бы забрать в Рому трех-четырех игроков донецкой команды.