Падчерица главы ФФУ опубликовала фото с кубком Лиги чемпионов. Аккаут уже почистили и переименовали

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Дочь Павелко сфотографировали с кубком Лиги чемпионов в салоне автомобиля
Скриншот: Иван Оберемко via Facebook

Дочь Павелко сфотографировали с кубком Лиги чемпионов в салоне автомобиля

В аккаунте падчерицы президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Лизы Чаус в Instagram появилось ее фото с кубком Лиги чемпионов, но позже эти записи были удалены, а сам аккаунт переименовали.

Как сообщает Sport Arena, на двух фотографиях 5-летняя дочь гражданской супруги функционера сидит вместе с трофеем в салоне автомобиля.

На одном из них Лиза Чаус обнимает кубок, а на другом целует его. Снимки были опубликованы в Instagram 29 апреляя. Спустя некоторое время после того, как фотографии стали обсуждать в соцсетях, они были удалены.

Скриншот: Иван Оберемко via Facebook

Аккаунт падчерицы Павелко впоследствии был переименован, сообщает Tribuna. Теперь на ее странице, который выдается по никнейму liza_chaus2012, нет записей, но на него подписана родная дочь главы ФФУ Анастасия.

Скриншот: Tribuna

В свою очередь, дочь главы ФФУ Анастасия Павелко 3 мая также выложила фото с кубком на своей странице в Instagram.

 

 

Ранее Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) опроверг заявление президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко о том, что организация рассматривала вопрос переноса финала Лиги чемпионов-2018 из Киева в связи с делом об отказе Динамо играть в Мариуполе.

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