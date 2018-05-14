Падчерица главы ФФУ опубликовала фото с кубком Лиги чемпионов. Аккаут уже почистили и переименовали

В аккаунте падчерицы президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Лизы Чаус в Instagram появилось ее фото с кубком Лиги чемпионов, но позже эти записи были удалены, а сам аккаунт переименовали.
Как сообщает Sport Arena, на двух фотографиях 5-летняя дочь гражданской супруги функционера сидит вместе с трофеем в салоне автомобиля.
На одном из них Лиза Чаус обнимает кубок, а на другом целует его. Снимки были опубликованы в Instagram 29 апреляя. Спустя некоторое время после того, как фотографии стали обсуждать в соцсетях, они были удалены.
Скриншот: Иван Оберемко via Facebook
Аккаунт падчерицы Павелко впоследствии был переименован, сообщает Tribuna. Теперь на ее странице, который выдается по никнейму liza_chaus2012, нет записей, но на него подписана родная дочь главы ФФУ Анастасия.
Скриншот: Tribuna
В свою очередь, дочь главы ФФУ Анастасия Павелко 3 мая также выложила фото с кубком на своей странице в Instagram.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) опроверг заявление президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко о том, что организация рассматривала вопрос переноса финала Лиги чемпионов-2018 из Киева в связи с делом об отказе Динамо играть в Мариуполе.
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