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Ожидайте информации. Хацкевич прокомментировал возможную смену наставника Динамо

Сегодня, 01:29
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Ожидайте информации. Хацкевич прокомментировал возможную смену наставника Динамо - фото

ФК Динамо/Facebook

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после игры с Зарей и прокомментировал информацию о возможной смене наставника команды.

В частности, Хацкевич назвал "несправедливым" ничейный результат игры, передает официальный сайт Динамо Киев.

"Мы сегодня полностью контролировали игру. Заря почти ничего не создала. Был только один момент, когда пробивал Громов, но Бойко выручил. Иногда футбол несправедлив, но сегодняшний результат уже не изменить", - заявил Хацкевич.

Также тренер прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время наставником команды будет назначен Алексей Михайличенко.

"Михайличенко точно со мной не говорил об этом. У меня через 20 дней заканчивается действующий контракт! Ожидайте информации", - заявил Хацкевич.

Напомним, 11 мая киевское Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей.

Также на прошлой неделе появилась информация, что киевское Динамо рассматривает Алексея Михайличенко в качестве кандидата на замену нынешнему главному тренеру команды Александру Хацкевичу, у которого заканчивается контракт.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Александр Хацкевич

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