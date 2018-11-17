Ответили полякам. Фанаты сборной Украины на матче против Словакии вывесили флаг с надписью "Хелм"

Фанаты сборной Украины во время матча Лиги наций против Словакии ответили на перфоманс польских болельщиков.
Как сообщил Роман Синицын на своей странице в Facebook, во время игры болельщики вывесили украинский флаг с названием польского города Хелм.
Напомним, за день до этого во время товарищеского матча в городе Гданьск между сборными Польши и Чехии фанаты хозяев вывесили баннер со словами "Львов - колыбель польского футбола".
Напомним, сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
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