Отменили пресс-конференцию и тренировку. Рейс с игроками с соперника киевского Динамо отложили

Наставник римлян не успел прийти на предматчевую пресс-конференцию, поэтому ее перенесли

Футболисты и тренерский штаб Лацио с проблемами добираются в Киев на ответный матч 1/8 Лиги Европы, из-за задержки рейса из Рима на полтора часа, сообщает Sport Arena.

Cамолет с игроками Лацио совершил посадку в аэропорту Борисполь только около 18:30, что на полтора часа позже необходимого. Из-за этого наставник римлян не успел прийти на предматчевую пресс-конференцию, поэтому ее перенесли.

Также тренерский штаб принял решение отменить полноценную тренировку на НСК Олимпийский. Вместо этого команда отправится на прогулку по Киеву.

Клуб официально еще не объявил заявку на завтрашний матч, однако, согласно сообщениям СМИ, игру пропустит лидер Лацио Сергей Милинкович-Савич.

Накануне главный тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы о предстоящем матче против Лацио в рамках 1/8 финала Лиги Европы