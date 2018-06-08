Отец вратаря сборной Украины прокомментировал слухи о переговорах с итальянскими клубами

С Алексеем Луниным, как с единственным представителем Андрея, Интер и Наполи не связывались

Отец и агент украинского голкипера Алексей Лунин возразил, что вёл переговоры о переходе своего сына Андрея в Интер или Наполи, сообщает Calciomercato.

По информации издания, отец украинца не контактировал с клубами и не общался с медиа, а всё, что появляется в интернете, по словам Алексея Лунина, - выдумка.

Также он добавил, что с ним, как с единственным представителем Андрея никто не связывался. К тому же агент Андрея Лунина уверен, что ни Интер, ни Наполи не общались с нынешним клубом голкипера луганской Зарёй, ведь ему бы об этом сообщили.

В то же время он надеется, что европейские команды действительно заинтересованы в переходе к ним его сына. По мнению отца, выступления за рубежом обеспечили бы Андрею развитие.

"Однако важно иметь постоянную игровую практику, поэтому лучше регулярно играть, возможно, в аренде, в клубе среднего уровня, чем сидеть на скамейке запасных в большой команде», - заявил агент Андрея Лунина.

Ранее СМИ стало известно, что переход вратаря сборной Украины в Интер оказался под угрозой срыва. До этого медиа узнали, что Наполи получил добро на покупку голкипера Зари за 8 млн евро.