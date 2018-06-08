Отец вратаря сборной Украины прокомментировал слухи о переговорах с итальянскими клубами

Отец и агент украинского голкипера Алексей Лунин возразил, что вёл переговоры о переходе своего сына Андрея в Интер или Наполи, сообщает Calciomercato.
По информации издания, отец украинца не контактировал с клубами и не общался с медиа, а всё, что появляется в интернете, по словам Алексея Лунина, - выдумка.
Также он добавил, что с ним, как с единственным представителем Андрея никто не связывался. К тому же агент Андрея Лунина уверен, что ни Интер, ни Наполи не общались с нынешним клубом голкипера луганской Зарёй, ведь ему бы об этом сообщили.
В то же время он надеется, что европейские команды действительно заинтересованы в переходе к ним его сына. По мнению отца, выступления за рубежом обеспечили бы Андрею развитие.
"Однако важно иметь постоянную игровую практику, поэтому лучше регулярно играть, возможно, в аренде, в клубе среднего уровня, чем сидеть на скамейке запасных в большой команде», - заявил агент Андрея Лунина.
Ранее СМИ стало известно, что переход вратаря сборной Украины в Интер оказался под угрозой срыва. До этого медиа узнали, что Наполи получил добро на покупку голкипера Зари за 8 млн евро.
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