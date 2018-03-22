Отец украинского вратаря отреагировал на слухи об интересе Челси и Ювентуса к его сыну

Лунин хотел бы поиграть в одном из топ-5 чемпионатов Европы - отец

Отец вратаря Зари и сборной Украины Андрея Лунина Алексей заявил о том, что все мысли его сына связаны с луганским клубом.

В комментарии Tribuna.com он опроверг наличие контракта футболиста с агентом Ираклием Хвиделия, который рассказал об интересе Ювентуса, и заверил, что является единственным официальным представителем голкипера, поэтому другого агента у него нет.

"В будущем мы бы хотели поиграть в клубе из чемпионата топ-5, но на сегодня Андрей – игрок Зари, все мысли связаны с этим клубом, а также сборной Украины. А что будет дальше, пока рано говорить", - отметил Лунин-старший.

Накануне агент Ираклий Хведелиани заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. На днях появилась информация, что Челси следит за игрой футболиста.

Сообщалось, что Лунин привлек внимание различных клубов из Италии, Англии и Австрии. По данным источника, голкипером заинтересовались два неназванных клуба из середины таблицы английской Премьер-лиги, а австрийский Зальцсбург уже даже сделал конкретное предложение Заре по трансферу голкипера.

По данным СМИ, недавно в Италии прошла встреча между украинской стороной и скаутами одного из ведущих клубов Италии по поводу возможного перехода футболиста.