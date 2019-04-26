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Отец футболиста, который разбился в авиакатастрофе, умер через три месяца после гибели сына

Сегодня, 20:18
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Отец футболиста, который разбился в авиакатастрофе, умер через три месяца после гибели сына - фото

Английская Премьер-лига

Самолет с Салой на борту исчез с радаров 21 января

Горацио, отец футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, умер через три месяца после гибели сына.

По информации La Nacion со ссылкой на Radio La Red, у Горацио Салы случился сердечный приступ. Эту информацию подтвердил мэр аргентинского города Прогресо Хорхе Мюллер.

Сообщается, что в этот момент он находился у себя дома в Прогресо. Ему было 58 лет.

21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Обломки самолета удалось найти только 3 февраля. Спасатели смогли обнаружить тело погибшего футболиста, а вот тело пилота так и не нашли.

Позже BBC сообщала, что пилот Дэвид Ибботсон, управлявший разбившимся над Ла-Маншем самолетом с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, не имел права летать в темное время суток, так как был дальтоником.

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