Отец футболиста, который разбился в авиакатастрофе, умер через три месяца после гибели сына Сегодня, 20:18 221 Цей матеріал також доступний українською Английская Премьер-лига Самолет с Салой на борту исчез с радаров 21 января Английская Премьер-лига

Горацио, отец футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, умер через три месяца после гибели сына.

По информации La Nacion со ссылкой на Radio La Red, у Горацио Салы случился сердечный приступ. Эту информацию подтвердил мэр аргентинского города Прогресо Хорхе Мюллер.

Сообщается, что в этот момент он находился у себя дома в Прогресо. Ему было 58 лет.

21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Обломки самолета удалось найти только 3 февраля. Спасатели смогли обнаружить тело погибшего футболиста, а вот тело пилота так и не нашли.

Позже BBC сообщала, что пилот Дэвид Ибботсон, управлявший разбившимся над Ла-Маншем самолетом с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, не имел права летать в темное время суток, так как был дальтоником.