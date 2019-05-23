Отбор на Евро-2020. Шевченко нашел замену ключевому нападающему сборной Украины
Вчера, 19:45
982
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал нападающего Динамо Артема Беседина на июньские матчи отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга в связи с травмой Жуниора Мораеса из Шахтера.
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ), в последний раз футболист находился в расположении национальной команды ровно год назад.
С тех пор игрок оставался вне сборной из-за повреждения. Примечательно, что нападающий дебютировал за желто-синих в поединке как раз против Сербии, которая будет ближайшим соперником Украины.
Беседин прибудет в расположение национальной команды 1 июня вместе с другими исполнителями, которые выступают в украинской Премьер-лиге.
Накануне стало известно, что Мораес на месяц выбыл из-за травмы.
На прошлой неделе Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к домашним матчам отбора на Евро-2020 против команд Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.