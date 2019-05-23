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Отбор на Евро-2020. Шевченко нашел замену ключевому нападающему сборной Украины

Вчера, 19:45
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Отбор на Евро-2020. Шевченко нашел замену ключевому нападающему сборной Украины - фото

ФФУ

Беседин год не вызывался в сборную Украины из-за травмы

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал нападающего Динамо Артема Беседина на июньские матчи отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга в связи с травмой Жуниора Мораеса из Шахтера.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ), в последний раз футболист находился в расположении национальной команды ровно год назад.

С тех пор игрок оставался вне сборной из-за повреждения. Примечательно, что нападающий дебютировал за желто-синих в поединке как раз против Сербии, которая будет ближайшим соперником Украины.

Беседин прибудет в расположение национальной команды 1 июня вместе с другими исполнителями, которые выступают в украинской Премьер-лиге.

Накануне стало известно, что Мораес на месяц выбыл из-за травмы.
На прошлой неделе Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к домашним матчам отбора на Евро-2020 против команд Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Жуниор Мораес Сборная Люксембурга Сборная Сербии Сборная Украины Андрей Шевченко Евро-2020 Футбол

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