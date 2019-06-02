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Отбор на Евро-2020. Шевченко исключил участие Ярмоленко в матчах против Сербии и Люксембурга

Вчера, 21:19
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Отбор на Евро-2020. Шевченко исключил участие Ярмоленко в матчах против Сербии и Люксембурга - фото

УАФ

Ярмоленко будет в группе поддержки сборной Украины на матчах против Сербии и Люксембурга

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что полузащитник Андрей Ярмоленко не сыграет в домашних поединках отбора на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня.

В ходе пресс-конференции, которую опубликовал официальный YouTube-аккаунт УАФ, специалист отметил, что хотя футболист не будет готовиться ни к одному из матчей, он будет как группа поддержки для команды.

По словам главного тренера сборной, полузащитник немного поучаствует в тренировочном процессе, ведь это больше нужно ему, чтобы он побыстрее набирал форму после своих повреждений.

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«Ярмоленко остался, чтобы помочь команде в качестве игрока, который давно за нее выступает. Он не занимает здесь ничье место», — добавил Шевченко.

Наставник сборной Украины пояснил, что полузащитник Вест Хэма обладает большим опытом и при этом очень хорошо психологически влияет на команду.

Ранее Шевченко принял решение исключить из состава Василия Кравца (Леганес), Ивана Петряка (МОЛ Види), Сергея Сидорчука (Динамо), Артема Шабанова (Динамо) и Сергея Болбата (Шахтер) из состава желто-синих перед матчами против Сербии и Люксембурга.

Теги:   Андрей Ярмоленко Сборная Люксембурга Сборная Сербии Евро-2020 Сборная Украины Андрей Шевченко Футбол

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