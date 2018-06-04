Уход Зидана поставил под угрозу трансфер игрока Ливерпуля - France Football

За прошлый сезон в Ливерпуле Мане забил 20 голов.

Переход нападающего Ливерпуля Садио Мане в Реал может сорваться из-за отставки тренера мадридцев Зинедина Зидана, который и был инициатором трансфера, сообщает France Football.

По информации портала, о трансфере сенегальца в мадридский Реал клубы уже договорились, но это произошло еще до ухода с поста главного тренера сливочных. Теперь, как отмечает медиа, сделка, в которой участвовала и сенегальская власть под угрозой.

В прошлом сезоне Мане забил за Ливерпуль 20 голов и сделал 11 результативных передач.

Накануне СМИ узнали, что руководство Реала видит преемником Зидана, наставника Тотенхэма, Маурисио Почеттино.

Ранее француз объявил об отставке после трех подряд побед в Лиге чемпионов.