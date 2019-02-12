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Остановивший Пеле. Умер один из лучших вратарей в истории футбола

Вчера, 14:03
1963
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EPA

Бэнкс скончался от рака почки

На 81-м году ушел из жизни легендарный экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.

О смерти вратаря, которого считают одним из лучших в истории футбола, сообщает The Guardian. Ему удавалось шесть раз признаваться голкипером года по версии ФИФА.

В декабре 2015-го года было объявлено, что Бэнкс лечится от рака почки. Легендарный страж ворот скончался ночью 12 февраля.

Голкипер на клубном уровне выступал за Лестер и Сток, а также был первым номером сборной Англии на единственном в ее истории победном чемпионате мира-1966. На мундиале-1970 ему удалось парировать удар бразильца Пеле, что считается лучшим сэйвом в 20-м веке.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей 20-го века после Льва Яшина.

Ранее скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.

Теги:   Лестер Сити Пеле Сборная Англии Футбол

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