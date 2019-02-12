Остановивший Пеле. Умер один из лучших вратарей в истории футбола
На 81-м году ушел из жизни легендарный экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.
О смерти вратаря, которого считают одним из лучших в истории футбола, сообщает The Guardian. Ему удавалось шесть раз признаваться голкипером года по версии ФИФА.
В декабре 2015-го года было объявлено, что Бэнкс лечится от рака почки. Легендарный страж ворот скончался ночью 12 февраля.
Голкипер на клубном уровне выступал за Лестер и Сток, а также был первым номером сборной Англии на единственном в ее истории победном чемпионате мира-1966. На мундиале-1970 ему удалось парировать удар бразильца Пеле, что считается лучшим сэйвом в 20-м веке.
По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей 20-го века после Льва Яшина.
Ранее скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.