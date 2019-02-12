Остановивший Пеле. Умер один из лучших вратарей в истории футбола Вчера, 14:03 1963 Цей матеріал також доступний українською EPA Бэнкс скончался от рака почки EPA

На 81-м году ушел из жизни легендарный экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.



О смерти вратаря, которого считают одним из лучших в истории футбола, сообщает The Guardian. Ему удавалось шесть раз признаваться голкипером года по версии ФИФА.

В декабре 2015-го года было объявлено, что Бэнкс лечится от рака почки. Легендарный страж ворот скончался ночью 12 февраля.

Голкипер на клубном уровне выступал за Лестер и Сток, а также был первым номером сборной Англии на единственном в ее истории победном чемпионате мира-1966. На мундиале-1970 ему удалось парировать удар бразильца Пеле, что считается лучшим сэйвом в 20-м веке.

Once a champion, always a champion 🦁🏆



We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.



He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.



Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 12 февраля 2019 г.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей 20-го века после Льва Яшина.

Ранее скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.