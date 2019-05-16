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Основной защитник Динамо пропустит юношеский чемпионат мира из-за травмы

Вчера, 23:24
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Основной защитник Динамо пропустит юношеский чемпионат мира из-за травмы - фото

Виталий Миколенко via Instagram

В активе Миколенко три матча за национальную сборную Украины

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко пропустит юношеский чемпионат мира, который пройдет в Польше, сообщает UA СПОРТ.

19-летний футболист получил травму задней поверхности бедра в лагере сборной Украины U-20 во время подготовки к мундиалю.

Вместо Миколенко главный тренер сборной Александр Петраков вызвал защитника львовских Карпат Олега Веремеенко, который на правах аренды выступает во второлиговом Калуше.

В активе Виталия Миколенко три матча за национальную сборную Украины, два из которых в отборе на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Чемпионта мира пройдет с 23 мая по 16 июня в Польше.

Украина сыграет в одной группе со сборными США, Катара и Нигерии.

Ранее Миколенко подписал с Динамо новый контракт, который рассчитан на пять лет.

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