Основной защитник Динамо пропустит юношеский чемпионат мира из-за травмы Вчера, 23:24 131 Цей матеріал також доступний українською Виталий Миколенко via Instagram В активе Миколенко три матча за национальную сборную Украины Виталий Миколенко via Instagram

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко пропустит юношеский чемпионат мира, который пройдет в Польше, сообщает UA СПОРТ.

19-летний футболист получил травму задней поверхности бедра в лагере сборной Украины U-20 во время подготовки к мундиалю.

Вместо Миколенко главный тренер сборной Александр Петраков вызвал защитника львовских Карпат Олега Веремеенко, который на правах аренды выступает во второлиговом Калуше.

В активе Виталия Миколенко три матча за национальную сборную Украины, два из которых в отборе на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Чемпионта мира пройдет с 23 мая по 16 июня в Польше.

Украина сыграет в одной группе со сборными США, Катара и Нигерии.



Ранее Миколенко подписал с Динамо новый контракт, который рассчитан на пять лет.