#
Мелинда Хэринг
Не обманывайтесь. Пора готовиться к выборам в Раду
Галя Койнаш
Что грозит украинской церкви в Крыму?
Бачо Корчилава
О российских паспортах
Фоззи
Дрянь – очень по-женски, сурово и хорошо
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Основной полузащитник Манчестер Юнайтед перейдет в ПСЖ - медиа

Сегодня, 19:10
318
Цей матеріал також доступний українською
Основной полузащитник Манчестер Юнайтед перейдет в ПСЖ - медиа - фото

Reuters/Jason Cairnduff

В случае перехода Эррера (слева) достанется ПСЖ бесплатно

Основной полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера летом станет игроком ПСЖ, сообщает RMC Sport.

По информации портала, 29-летний футболист уже достиг принципиальной договоренности о переходе во французскую команду.

Как отмечает ресурс, решения требует только вопрос о сроке трудового договора испанского игрока, который, скорее всего, составит четыре-пять лет.

По данным RMC Sport, подписать Эрреру также хотел его бывший клуб Атлетик, но представители полузащитника дали понять, что французская сторона его опередила.

Действующий контракт баска с Манчестер Юнайтед заканчивается летом 2019-го года, поэтому в случае осуществления трансфера он достанется ПСЖ бесплатно.

Сообщалось, что Реал уверен в подписании грядущим летом звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Теги:   Трансферы ПСЖ (Paris SG) Манчестер Юнайтед Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

24 апреля, 21:03

img
Пенальти на последней минуте не помог Шахтеру победить Динамо в матче украинской Премьер-лиги
1415
Футбол

Вчера, 01:48

img
Бойко сохранил интригу. Реакция соцсетей на матч Динамо - Шахтер
1230
Футбол

Вчера, 00:34

img
Английская Премьер-лига: Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вернулся на первое место
910

Главное

События

Сегодня, 16:28

img
Впервые в Украине: во Львове снесли незаконную многоэтажку
Компании/Рынки

Сегодня, 18:47

img
В Окружном админсуде Киева прокомментировали решение о незаконности национализации ПриватБанка
Политика

Сегодня, 11:28

img
"Не все так однозначно": политтехнолог Зеленского высказался о языковом законе