Основной полузащитник Манчестер Юнайтед перейдет в ПСЖ - медиа
Основной полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера летом станет игроком ПСЖ, сообщает RMC Sport.
По информации портала, 29-летний футболист уже достиг принципиальной договоренности о переходе во французскую команду.
Как отмечает ресурс, решения требует только вопрос о сроке трудового договора испанского игрока, который, скорее всего, составит четыре-пять лет.
По данным RMC Sport, подписать Эрреру также хотел его бывший клуб Атлетик, но представители полузащитника дали понять, что французская сторона его опередила.
Действующий контракт баска с Манчестер Юнайтед заканчивается летом 2019-го года, поэтому в случае осуществления трансфера он достанется ПСЖ бесплатно.
Сообщалось, что Реал уверен в подписании грядущим летом звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба.