Основной полузащитник Манчестер Юнайтед перейдет в ПСЖ - медиа Сегодня, 19:10 318 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Jason Cairnduff В случае перехода Эррера (слева) достанется ПСЖ бесплатно Reuters/Jason Cairnduff

Основной полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера летом станет игроком ПСЖ, сообщает RMC Sport.



По информации портала, 29-летний футболист уже достиг принципиальной договоренности о переходе во французскую команду.

Как отмечает ресурс, решения требует только вопрос о сроке трудового договора испанского игрока, который, скорее всего, составит четыре-пять лет.

По данным RMC Sport, подписать Эрреру также хотел его бывший клуб Атлетик, но представители полузащитника дали понять, что французская сторона его опередила.

Действующий контракт баска с Манчестер Юнайтед заканчивается летом 2019-го года, поэтому в случае осуществления трансфера он достанется ПСЖ бесплатно.

Сообщалось, что Реал уверен в подписании грядущим летом звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба.