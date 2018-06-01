Основной нападающий Шахтера за 4 млн евро выбрал новый клуб - СМИ

Ведущий форвард Шахтера Факундо Феррейра перейдет в португальскую Бенфику, сообщает RTP.

По информации медиа, аргентинский футболист подпишет с лиссабонским клубом контракт на четыре года. Эта сделка в целом должна обойтись Бенфике в более чем 20 млн евро.

Как отмечает портал, 27-летний игрок получит 4 млн евро в качестве бонуса за переход, хотя его соглашение с Шахтером закончилось по завершении сезона. Годичный оклад нападающего составит 4,5 млн евро.

Ожидается, что Факундо Феррейра в ближайшие дни прибудет в Лиссабон, где и подпишет трудовой договор с португальским грандом.

Недавно СМИ писали, что нападающий Шахтера близок к переходу в московский ЦСКА. Перед этим Феррейра объявил об уходе из команды по завершении текущего сезона. Нападающий заявлял, что на данный момент у него есть предложения от разных европейских клубов, но он хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии.

Ранее нападающий Шахтера сообщил, что хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата, чем украинский.