Основной нападающий Шахтера решил перейти в российский клуб - СМИ

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Для перехода в ЦСКА Феррейре осталось пройти медосмотр и заключить соглашение - СМИ
Фото: ФК Шахтер

Для перехода в ЦСКА Феррейре осталось пройти медосмотр и заключить соглашение - СМИ

Основной нападающий Шахтера Факундо Феррейра близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает Record.

По информации медиа, для завершения трансфера футболисту, чей контракт заканчивается 30 июня 2018 года, осталось пройти медосмотр и заключить соглашение с российской стороной.

По данным издания, аргентинский форвард также имел предложение от португальской Бенфики, но ЦСКА предложил более выгодные финансовые условия.

На днях 28-летний Феррейра объявил об уходе из команды по завершении текущего сезона.

Нападающий заявлял, что на данный момент у него есть предложения от разных европейских клубов, но он хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии.

Ранее нападающий Шахтера сообщил, что хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата, чем украинский.

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