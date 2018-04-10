Основной игрок Шахтера продлил контракт с клубом

Андрей Пятов продлил контракт на пять лет

Вратарь Шахтера Андрей Пятов продлил контракт с донецкий Шахтером.

Об этом сообщает официальный сайт команды. Срок нового контракта рассчитан на пять лет.

"Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в Шахтере.

Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше", – сказал Пятов.

За 11 лет в донецкой команде вратарь провел 378 матчей во всех турнирах и завоевал 21 трофей: 7 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок страны, 7 раз – Суперкубок Украины, также выигрывал кубок УЕФА в 2009 году.

За сборную Украины 33-летний Пятов сыграл 80 поединков.

Ранее Шахтер также на пять лет продлил контракты защитника Ярослава Ракицкого и полузащитника Тараса Степаненко.