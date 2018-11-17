17 ноября 2018, суббота

Ощущение полной бесполезности. Реакция соцсетей на разгром сборной Украины от Словакии

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Сборная Украины проиграла первый матч в Лиге наций
Фото: ФФУ

Сборная Украины проиграла первый матч в Лиге наций

НВ собрал высказывания в Сети по поводу разгромного поражения сборной Украины по футболу от Словакии в матче Лиги наций.

Накануне сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

НВ

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