Ощущение полной бесполезности. Реакция соцсетей на разгром сборной Украины от Словакии

НВ собрал высказывания в Сети по поводу разгромного поражения сборной Украины по футболу от Словакии в матче Лиги наций.

А Фоменко вернуть можно? — Yaroslav Marianko ???? (@nytotake) 16 ноября 2018 г.

В общем, веселый товарищеский матч, в котором было все - экспериментальный состав, красивые голы, удар по своим в перекладину с 15-ти метров, дебюты, ошибки и ощущение полной бесполезности этой встречи... 16 ноября 2018 г.

Давно подобалася гра Борячука. Це перший український форвард за довгий час, який не просто бореться-чіпляється за м’яч, а має швидкість для роботи у вільних зонах та пластичність при завершальних ударах. Не розумію скепсису інтернет-експертів щодо його появи в основі. — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 16 ноября 2018 г.

В ситуации, когда нужно отыгрывать три мяча за полчаса, Шевченко срочно поднимает со скамейки Коваленко. Напомнило ситуацию на ЧМ-2010, когда Капелло при 1:4 с немцами выпустил Хески.



А можно от места в дивизионе А отказаться? Просто спросил. 16 ноября 2018 г.

Питання не в новій схемі, а в тому, що ми перший тайм пішки відходили #СловаччинаУкраїна — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 ноября 2018 г.

Востаннє збірна України пропустила чотири м'ячі у офіційному матчі на ЧС-2006 від Іспанії ???? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 16 ноября 2018 г.

Андрей Николаевич, значит, пробует новую схему. Получается, значит, неважно. Но, поскольку результат, значит, не важен, то, значит, ничего плохого в этом не вижу. — Vasiliy Obaraz (@wengerov) 16 ноября 2018 г.

А надежные вратари в сборной играть будут? — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 16 ноября 2018 г.

4 удари словаків у площину воріт Бойка - 4 голи. В принципі, це успіх, не кожен так зможе. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 16 ноября 2018 г.

Бойко в своем репертуаре. Два хороших матча за ДК и на третий подряд его уже не хватило... — Kirill (@Kirill79) 16 ноября 2018 г.

Накануне сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

НВ