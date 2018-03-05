Осенью 2018 года сборная Украины сыграет с одной из ведущих сборных Европы

Федерация футбола Украины достигла соглашения с итальянской стороной о проведении товарищеского матча Италия - Украина.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, контрольный поединок состоится 10 октября 2018 года в Италии. Позже станет известно конкретное место проведения матча и другие подробности.

Тем самым осенью 2018 года сборная Украины проведет пять поединков. Помимо вышеуказанной товарищеской встречи, желто-синие также сыграют против Чехии (6 сентября в гостях и 16 октября дома) и Словакии (9 сентября дома и 16 ноября в гостях) в рамках группового этапа B1 Лиги наций.

Сборная Украины планирует провести следующие спарринги 23 и 27 марта. Вероятно, первым соперником станет Саудовская Аравия, второй уже известен - это Япония.

Ранее наставник желто-синих Андрей Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

Также тренер заявлял о том, что предложил наставнику Бразилии Тите провести спарринг между их командами в мае 2018 года в Украине.