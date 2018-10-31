Опытный экс-защитник Металлиста и Днепра подписал контракт с клубом Премьер-лиги

Экс-защитник Волыни, Металлиста и Днепра Папа Гуйе стал новичком львовских Карпат.
Об этом сообщает официальный сайт "бело-зеленых". Контракт с 34-летним Гуйе подписан до конца текущего сезона. За львовский клуб сенегалец будет выступать под 19-м номером.
В последний раз Гуйе выходил на поле в мае прошлого года, когда выступал за Астану.
Накануне стало известно, что бывший защитник Волыни, Металлиста и Днепра Папа Гуйе близок к возвращению в чемпионат Украины.
В июне сенегалец прошел медосмотр в киевском Динамо, однако в итоге "бело-синие" отказались подписывать с ним контракт.
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