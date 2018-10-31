Опытный экс-защитник Металлиста и Днепра подписал контракт с клубом Премьер-лиги

Экс-защитник Волыни, Металлиста и Днепра Папа Гуйе стал новичком львовских Карпат.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-зеленых". Контракт с 34-летним Гуйе подписан до конца текущего сезона. За львовский клуб сенегалец будет выступать под 19-м номером.

В последний раз Гуйе выходил на поле в мае прошлого года, когда выступал за Астану.

Накануне стало известно, что бывший защитник Волыни, Металлиста и Днепра Папа Гуйе близок к возвращению в чемпионат Украины.

В июне сенегалец прошел медосмотр в киевском Динамо, однако в итоге "бело-синие" отказались подписывать с ним контракт.