Определился соперник молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира Сегодня, 01:25 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Южная Корея с минимальным счетом обыграла Эквадор REUTERS/Kacper Pempel

Сборная Южной Кореи стала соперником команды Украины в финале молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше.



Соперником азиатского коллектива в полуфинале, который состоялся в Люблине, была команда Эквадора.

Победу подопечным Чунг Чон Ёна принес единственный гол, автором которого стал Джун Чой. Ему удалось поразить ворота оппонентов на 39-й минуте.

Тем самым сборная Украины сыграет в финале против команды Южной Кореи 15 июня в Лодзи. За день до этого в матче за третье место встретятся Италия и Эквадор.

В полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины с минимальным счетом 1:0 победила команду Италии и впервые в истории вышла в финал.

Ранее сборная Украины по футболу одолела команду Колумбии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.



НВ