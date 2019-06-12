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Определился соперник молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира

Сегодня, 01:25
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Определился соперник молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Южная Корея с минимальным счетом обыграла Эквадор

Сборная Южной Кореи стала соперником команды Украины в финале молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше.

Соперником азиатского коллектива в полуфинале, который состоялся в Люблине, была команда Эквадора.

Победу подопечным Чунг Чон Ёна принес единственный гол, автором которого стал Джун Чой. Ему удалось поразить ворота оппонентов на 39-й минуте.

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Тем самым сборная Украины сыграет в финале против команды Южной Кореи 15 июня в Лодзи. За день до этого в матче за третье место встретятся Италия и Эквадор.

В полуфинале молодежного чемпионата мира по футболу сборная Украины с минимальным счетом 1:0 победила команду Италии и впервые в истории вышла в финал.

Ранее сборная Украины по футболу одолела команду Колумбии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

НВ

Теги:   Сборная Украины Футбол

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