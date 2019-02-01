Определился сенсационный чемпион Кубка Азии по футболу Сегодня, 19:03 331 Цей матеріал також доступний українською EPA Сборная Катара впервые в истории стала чемпионом Кубка Азии EPA

В финале Кубка Азии сборная Катара обыграла одного из главных фаворитов - команду Японии со счетом 3:1 и впервые стала чемпионом турнира, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сборная Катара сделала серьезную заявку на победу еще в первом тайме, когда до 27-й минуты забила два гола и уверенно повела в счете.

На 69-й минуте нападающий Японии Минамино возобновил интригу в матче, но за 7 минут до окончания основного времени форвард Катара Афиф ударом с пенальти вновь сделал преимущество в два мяча и в итоге принес своей команде Кубок.

Сборная Катара впервые в истории стала чемпионом Кубка Азии.

Япония - Катар - 1:3

Голы: Минамино, 69 - Альмоез, 12 Хатим, 27 Афиф, 83 (пен)

На групповом этапе Катар занял первое место в группе Е, где также выступали Саудовская Аравия, Ливан и Северная Корея.

В плей-офф катарская сборная выбила Ирак (1:0), Южную Корею (1:0), а в полуфинале разгромила ОАЭ (4:0).

В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет не летом, а с 21 ноября по 18 декабря.

В июле 2018 года чемпионом Европы стала сборная Франции.