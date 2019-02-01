Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Крестный ход президента подвел Аласанию
Спецтема: Выборы президента Украины

Определился сенсационный чемпион Кубка Азии по футболу

Сегодня, 19:03
331
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Сборная Катара впервые в истории стала чемпионом Кубка Азии

В финале Кубка Азии сборная Катара обыграла одного из главных фаворитов - команду Японии со счетом 3:1 и впервые стала чемпионом турнира, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сборная Катара сделала серьезную заявку на победу еще в первом тайме, когда до 27-й минуты забила два гола и уверенно повела в счете.

На 69-й минуте нападающий Японии Минамино возобновил интригу в матче, но за 7 минут до окончания основного времени форвард Катара Афиф ударом с пенальти вновь сделал преимущество в два мяча и в итоге принес своей команде Кубок.

Сборная Катара впервые в истории стала чемпионом Кубка Азии.

Япония - Катар - 1:3

Голы: Минамино, 69 - Альмоез, 12 Хатим, 27 Афиф, 83 (пен)

На групповом этапе Катар занял первое место в группе Е, где также выступали Саудовская Аравия, Ливан и Северная Корея.

В плей-офф катарская сборная выбила Ирак (1:0), Южную Корею (1:0), а в полуфинале разгромила ОАЭ (4:0).

В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет не летом, а с 21 ноября по 18 декабря.

В июле 2018 года чемпионом Европы стала сборная Франции.

Теги:   Япония Катар Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 15:15

article_img
Украинский полузащитник драматично вывел бельгийский клуб в финал кубка страны - видео
3904
Футбол

Сегодня, 00:59

article_img
Экс-игрока Динамо обвинили в очередном избиении бывшей жены - видео
3282
Футбол

30 января, 22:08

article_img
Во Франции нашли обломки пропавшего самолета с футболистом
2818

Главное

Геополитика

Сегодня, 12:41

article_img
Россия ускорила развертывание ракет, нарушающих договор с США – WSJ
Геополитика

Сегодня, 21:10

article_img
Трамп заявил о готовности заключить новый договор о контроле над вооружениями
Мнения

Сегодня, 20:58

article_img
1 февраля: Конец ракетного договора

Выбор редакции

Искусство

Сегодня, 14:22

article_img
Сила воли или сила привычки? 5 книг о власти над собой
События

Сегодня, 14:02

article_img
По Гоголю. Ревизоры, несуществующие "души" и другие подробности скандала вокруг увольнения главы UA:Першого
Саме там

Вчера, 21:33

article_img
Полстолетия безумия. Темное прошлое и тревожное настоящее психиатрической больницы в Днепре - репортаж НВ