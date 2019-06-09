Определился победитель Лиги наций
Португалия со счетом 1:0 победила Нидерланды в финале Лиги наций и завоевала трофей.
Игра началась под диктовку голландской национальной команды, тогда как хозяева поля пытались действовать вторым номером.
К середине первого тайма действующий чемпион Европы перехватил инициативу и стал чаще создавать моменты у ворот Яспера Силлессена.
Начало второй половины игры также прошло с преимуществом Португалии, которая удалось пробить ворота соперника на исходе получаса игры.
Бернарду Силва отдал пас под удар Гонсалу Гедешу, а тот пробил в правый нижний угол ворот — Силлесен дотянулся до мяча, но не спас свою команду.
Забив мяч, бордово-зеленые отдали инициативу оппонентам, которые принялись искать моменты у чужих ворот. В одном из эпизодов Руи Патрисиу выручил партнеров после удара от Мемфиса Депая.
Португалия — Нидерланды 1:0
Гол: Гедеш, 60
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру — Перейра, Карвальо (Невеш, 90+3), Б. Фернандеш (Моутиньо, 81) — Б. Силва, Роналду, Гедеш (Р. Силва, 75)
Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Рон (Л. де Йонг, 81), Ф. де Йонг, Вейналдум — Бергвейн (ван де Бек, 60), Депай, Бабель (Промес, 46)
Предупреждены: Думфрис, ван Дейк
НВ