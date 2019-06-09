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Определился победитель Лиги наций

Вчера, 23:43
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Определился победитель Лиги наций - фото

REUTERS/Susana Vera

Гедеш (справа) принес Португалии победу

Португалия со счетом 1:0 победила Нидерланды в финале Лиги наций и завоевала трофей.

Игра началась под диктовку голландской национальной команды, тогда как хозяева поля пытались действовать вторым номером.

К середине первого тайма действующий чемпион Европы перехватил инициативу и стал чаще создавать моменты у ворот Яспера Силлессена.

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Начало второй половины игры также прошло с преимуществом Португалии, которая удалось пробить ворота соперника на исходе получаса игры.

Бернарду Силва отдал пас под удар Гонсалу Гедешу, а тот пробил в правый нижний угол ворот — Силлесен дотянулся до мяча, но не спас свою команду.

Забив мяч, бордово-зеленые отдали инициативу оппонентам, которые принялись искать моменты у чужих ворот. В одном из эпизодов Руи Патрисиу выручил партнеров после удара от Мемфиса Депая.

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Португалия — Нидерланды 1:0

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру — Перейра, Карвальо (Невеш, 90+3), Б. Фернандеш (Моутиньо, 81) — Б. Силва, Роналду, Гедеш (Р. Силва, 75)

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Рон (Л. де Йонг, 81), Ф. де Йонг, Вейналдум — Бергвейн (ван де Бек, 60), Депай, Бабель (Промес, 46)

Предупреждены: Думфрис, ван Дейк

НВ

Теги:   Сборная Нидерландов Сборная Португалии Лига Наций Футбол

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