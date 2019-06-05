Определился первый финалист Лиги наций — видео 5 июня, 23:48 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera Роналду оформил хет-трик REUTERS/Susana Vera

Сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.

Португальцы открыли счет на 25-й минуте. Криштиану Роналду выполнил идеальный штрафной и с дальней дистанции поразил угол ворот.

Швейцария отыгралась сразу в дебюте второго тайма. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение поставить пенальти в ворота Португалии, который реализовал Рикардо Родригес.

На 88-й минуте Роналду снова вывел португальцев вперед, а уже через две минуты оформил хет-трик и вывел свою сборную в финал турнира.

В другом полуфинале сойдутся сборные Англии и Нидерландов. Матч состоится завтра, 6 июня. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Видео голов и обзор матча Португалия — Швейцария

Португалия — Швейцария — 3:1

Голы: Роналду, 25, 88, 90 — Р. Родригес, 57 (пен)

Сборная Португалии является соперником Украины по отборочной группе на Евро-2020, где в матче первого тура команды разошлись миром 0:0.



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