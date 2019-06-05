Леонид Бершидский
Какой будет Россия после Путина
Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Кристина Бердинских
25% Порошенко. Кому они достанутся?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Определился первый финалист Лиги наций — видео

5 июня, 23:48
Цей матеріал також доступний українською
Определился первый финалист Лиги наций — видео - фото

REUTERS/Susana Vera

Роналду оформил хет-трик

Сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.

Португальцы открыли счет на 25-й минуте. Криштиану Роналду выполнил идеальный штрафной и с дальней дистанции поразил угол ворот.

Швейцария отыгралась сразу в дебюте второго тайма. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение поставить пенальти в ворота Португалии, который реализовал Рикардо Родригес.

На 88-й минуте Роналду снова вывел португальцев вперед, а уже через две минуты оформил хет-трик и вывел свою сборную в финал турнира.

В другом полуфинале сойдутся сборные Англии и Нидерландов. Матч состоится завтра, 6 июня. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Видео голов и обзор матча Португалия — Швейцария

Португалия — Швейцария — 3:1
Голы: Роналду, 25, 88, 90 — Р. Родригес, 57 (пен)

Сборная Португалии является соперником Украины по отборочной группе на Евро-2020, где в матче первого тура команды разошлись миром 0:0.

НВ

Теги:   Лига Наций Сборная Швейцарии Сборная Португалии

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 15:18

img
Умер бывший футболист Динамо после года бомжеваний в Малайзии — СМИ
6854
Футбол

Сегодня, 21:46

img
Украина — Сербия — 0:0. Онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
5598
Футбол

Сегодня, 00:25

img
Нидерланды — Англия — 3:1. События по минутам полуфинала Лиги наций
3255

Главное

Политика

Сегодня, 11:37

img
Съезд партии Слуга Народа перенесли на 9 июня
Политика

Сегодня, 17:18

img
Генпрокуратура открыла три уголовных дела из-за заявлений на Минских переговорах
Политика

Сегодня, 12:07

img
Рух новых сил заявил о поддержке Зеленского и готовности к совместной работе