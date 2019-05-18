Определился чемпион Германии по футболу Сегодня, 18:56 549 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Michael Dalder Бавария оформила 29-е чемпионство в истории REUTERS/Michael Dalder

Состоялись матчи 34 тура Бундеслиги, по итогам которого мюнхенская Бавария завоевала золотые награды чемпионата Германии.

Чтобы стать чемпионом Баварии хватало не проиграть в матче с Айнтрахтом. Мюнхенская команда решила не откладывать чемпионство в долгий ящик и забила сопернику 5 голов, пропустив лишь однажды. Бавария опередила Боруссию на два очка и завоевала 29-е чемпионство в истории.

Дортмундцы бились до последнего и победили менхенгладбахскую Боруссию 2:0, но этого оказалось мало. «Шмели» отобрали у менхенгладбахцев путевку в Лигу чемпионов — на четвертое место поднялся леверкузенский Байер, который разгромил Герту со счетом 5:1.

Команда Евгения Коноплянки Шальке сыграл в нулевую ничью с Штутгартом и финишировал на 14-м месте. Украинец вышел на поле на 80-й минуте.

Бавария — Айнтрахт — 5:1

Голы: Коман, 4, Алаба, 53, Санчо, 58, Рибери, 72, Роббен, 78 — Алле, 50

Боруссия М — Боруссия Д — 0:2

Голы: Санчо, 45, Ройс, 54

Вердер — Р Б Лейпциг — 2:1

Голы: Рашица, 35, (пен), Писарро, 88 — Мукиеле, 86

Нереализованный пенальти: Брума, 54

Вольфсбург — Аугсбург — 8:1

Голы: Вегорст, 21, 37, 55, Кнох, 41, Гинчек, 57, Реджбецай, 60, Брекало, 85, Дансо, 89, (аг) — Шибер, 82

Герта — Байер — 1:5

Голы: Лазаро, 34 — Хаверц, 28 Аларио, 38, 72, 88, Брандт, 54

Майнц — Хоффенхайм — 4:2

Голы: Бросински, 66, (пен), Боетиюс, 84, 90, Матета, 90+3 — Бельфодиль, 12 Крамарич, 34

Удаление: Баумгартнер, 41

Фортуна — Ганновер — 2:1

Голы: Хеннингс, 56, Караман, 61 — Мюллер, 78

Фрайбург — Нюрнберг — 5:1

Голы: Террацино, 7, Вальдшмидт, 34, Петерсен, 54, 56, Гриф, 61 — Левен, 69

Шальке — Штутгарт — 0:0

Турнирная таблица

В предыдущем туре чемпионата Германии Бавария не смогла победить Лейпциг (0:0), а дортмундская Боруссия победила Фортуну (3:2).

НВ