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Определился бронзовый призер Лиги наций — видео

Вчера, 18:55
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Определился бронзовый призер Лиги наций — видео - фото

REUTERS/Rafael Marchante

Джордан Пикфорд (справа) парировал шестой пенальти швейцарцев

Сборная Англии в серии пенальти победила Швейцарию в матче за третье место Лиги наций и стала бронзовым призером турнира.

В течение основных 90 минут матча обе команды имели по несколько возможностей забить, но ими не воспользовались.

В конце матча англичане таки распечатали ворота соперника, однако арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.

В овертайме команды опять не определили сильнейшего и дело дошло до серии пенальти, где победителем оказалась сборная Англии, завоевавшая бронзовые награды турнира.

Швейцар — Англия — 0:0 (5:6 по пенальти)

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Эльведи, Шер — Джака, Э. Фернандес (Закария, 61) — Мбабу, Шакири (Цубер, 65), Фрелер, Родригес (Дрмич, 87) — Сеферович (Окафор, 113)

Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз (Уокер, 69) — Дайер, Делф (Баркли, 106) — Алли, Лингард (Санчо, 106), Стерлинг — Кейн (Уилсон, 75)

Предупреждения: Джака — Роуз, Лингард

В финале Лиги наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Матч начнется сегодня, 9 июня, в 21:45 по киевскому времени.

В полуфинале Лиги наций Англия проиграла Нидерландам 1:3, а Швейцария уступила Португалии 1:3.

НВ

Теги:   Лига Наций Сборная Англии Сборная Швейцарии

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