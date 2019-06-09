Определился бронзовый призер Лиги наций — видео
Сборная Англии в серии пенальти победила Швейцарию в матче за третье место Лиги наций и стала бронзовым призером турнира.
В течение основных 90 минут матча обе команды имели по несколько возможностей забить, но ими не воспользовались.
В конце матча англичане таки распечатали ворота соперника, однако арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.
В овертайме команды опять не определили сильнейшего и дело дошло до серии пенальти, где победителем оказалась сборная Англии, завоевавшая бронзовые награды турнира.
Швейцар — Англия — 0:0 (5:6 по пенальти)
Швейцария: Зоммер — Аканжи, Эльведи, Шер — Джака, Э. Фернандес (Закария, 61) — Мбабу, Шакири (Цубер, 65), Фрелер, Родригес (Дрмич, 87) — Сеферович (Окафор, 113)
Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз (Уокер, 69) — Дайер, Делф (Баркли, 106) — Алли, Лингард (Санчо, 106), Стерлинг — Кейн (Уилсон, 75)
Предупреждения: Джака — Роуз, Лингард
В финале Лиги наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Матч начнется сегодня, 9 июня, в 21:45 по киевскому времени.
В полуфинале Лиги наций Англия проиграла Нидерландам 1:3, а Швейцария уступила Португалии 1:3.
НВ