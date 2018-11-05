Определился состав сборной Украины на матчи против Словакии и Турции

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды на поединок группового раунда Лиги наций против Словакии 16 ноября и товарищескую встречу против Турции 20 ноября.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, список включает в себя 23-х исполнителей. Еще пятеров игроков внесены в резервный список и могут быть вызваны позже.

Впервые в национальную команду вызов получил защитник Динамо Виталий Миколенко. Помимо 19-летнего оборонца, в сборной также могут дебютировать нападающие Карпат Марьян Швед и Мариуполя Андрей Борячук, которые оказались в резервном списке.

В составе нет защитника и полузащитника Шахтера соответственно Ярослава Ракицкого и Марлоса.

Полностью состав выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

Нападающий: Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Резерв: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба – Динамо), Владислав Кулач (Ворскла), Андрей Борячук (Мариуполь), Марьян Швед (Карпаты).

Ранее сообщалось, что Шевченко вызвал девять игроков, выступающих в иностранных клубах, на ноябрьские матчи команды.