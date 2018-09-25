Определился седьмой участник 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Львовские Карпаты разгромили на выезде Сумы в третьем предварительном раунде Кубка Украины по футболу и пробились в 1/8 финала турнира.

Из-за плотного графика Карпаты решили сыграть в кубковом матче полурезервным составом. Такое решение главного тренера Жозе Мораиша оказалось оправданным - Карпаты без проблем разобрались с Сумами, которые выступают в Первой лиге, забив три гола и не пропустив ни одного.

Первый мяч в ворота Сум влетел на 32-й минуте. Полузащитник Карпат Олег Голодюк забил красивым ударом со штрафного. Во втором тайме львовяне удвоили преимущество. После удара Понде мяч попал в штангу, но на добивании удачно сыграл Варгас. На 73-й минуте точку в матче поставил Алексей Гуцуляк, который попал в девятку ворот хозяев.

Таким образом, Карпаты стали седьмым участником 1/8 финала Кубка Украины. С этой стадии стартуют команды, которые согласно рейтингу в начале сезона занимали 1-6 места: Шахтер, Динамо, Заря, Ворскла, Мариуполь, ФК Львов. Еще девять участников 1/8 финала определятся завтра

Сумы - Карпаты - 0:3

Голы: Голодюк 32, Варгас 57, Гуцуляк 73

Суммы: Штанько, Кохия, Медведь, Луговой, Квачев, Вечурко, Гаращенков (Лиховидько 60), Загинайлов, Бовтрук (Шарай 43), Савин, Яворский

Карпаты: Кучинский, Мирошниченко, Ковтун, Мегремич, Лебеденко, Голодюк, Вербный, Карраскаль (Ди Франко 62), Мендес, Варгас (Кльоц 79), Понде (Гуцуляк 68)

Предупреждение: Ковтун, Варгас, Лебеденко

Ранее в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины.