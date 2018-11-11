Определился победитель в манчестерском дерби, Арсенал и Челси потеряли очки. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

Состоялись матчи 12 тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Менчестер Сити в дерби победил Манчестер Юнайтед. "Горожане" открыли счет уже на 12-й минуте - отличился Давид Сильва, который расстрелял ворота Манчестер Юнайтед с близкого расстояния.

В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество. Серхио Агуэро сыграл "в стенку" с Риядом Марезом и аргентинец завершил комбинацию точным ударом в ближний угол. На 58-й минуте нападающий гостей Антони Марсьяль точным ударом с пенальти восстановил интригу в матче, но Сити в конце матча забил третий мяч и поставил точку в матче.

Лондонский Челси неожиданно потерял очки в матче с Эвертоном, сыграв 0:0. В Лондоне произошла еще одна сенсация - Арсенал на своем поле не смог победить Вулверхэмптон. Более того, "канониры" были близки к поражению, но за четыре минуты до конца встречи Генрих Мхитарян спас лондонцев, сравняв счет.

Ливерпуль благодаря голам Мрхаммеда Салаха и Джердана Шакири обыграл Фулхэм и не отпустил Манчестер Сити в большой отрыв. Мерсисайдцы отстают от "горожан", которые лидируют в чемпионате, лишь на два очка.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 3:1

Голы: Д. Сильва, 12 Агуэро, 48, Гюндоган, 86 - Марсьяль, 58 (пен)

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Мэнди - Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Фоден, 90+2) - Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 75), Марез (Сане, 62)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу - Эррера (Мата, 73), Феллаини, Матич - Лингард (Лукаку, 57), Рашфорд (Санчес, 73), Марcьяль

Предупреждение: Б. Силва - Шоу

Ливерпуль - Фулхэм - 2:0

Голы: Салах, 41, Шакири, 53

Обзор матча

Челси - Эвертон - 0:0

Обзор матча

Арсенал - Вулверхэмптон - 1:1

Голы: Мхитарян, 86 - Кавалейру, 13

Кардифф - Брайтон - 2:1

Голы: Патерсон, 28, Бамба, 90 - Данк, 6

Удаление: Стивенс, 34

Обзор матча

Саутгемптон - Уотфорд - 1:1

Голы: Габбьядини, 20 - Олебас, 82

Ньюкасл - Борнмут - 2:1

Голы: Рондон, 7, 40, Лерма, 45

Лестер - Бернли - 0:0

Хаддерсфилд - Вест Хэм - 1:1

Голы: Притчард, 6 - Фелипе Андерсон, 74

Кристал Пэлас - Тоттенхэм - 0:1

Гол: Фойз, 66

Обзор матча

Таблица сайта Myscore.com.ua

В предыдущем туре чемпионата Англии Арсенал сыграл вничью с Ливерпулем (1:1), а Манчестер Юнайтед обыграл Борнмут (2:1).

НВ