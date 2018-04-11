Определился лучший футболист марта в УПЛ

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Виктор Цыганков набрал 46% голосов
Фото: ФК Динамо via facebook

Виктор Цыганков набрал 46% голосов

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков признан лучшим игроком по итогам марта в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Полузащитник Динамо набрал 46% голосов. На втором месте оказался полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль (31%), третий - одноклубник Цыганкова Николай Шапаренко (10%).

Стоит отметить, что март выдался удачным для Цыганкова, который повторил рекорд Максима Шацких и Диого Ринкона, забив в шести поединках подряд.

Ранее болельщики Динамо также признали Виктора Цыганкова лучшим игроком марта. 

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