Определился лучший футболист марта в УПЛ

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков признан лучшим игроком по итогам марта в украинской Премьер-лиге.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Полузащитник Динамо набрал 46% голосов. На втором месте оказался полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль (31%), третий - одноклубник Цыганкова Николай Шапаренко (10%).
Стоит отметить, что март выдался удачным для Цыганкова, который повторил рекорд Максима Шацких и Диого Ринкона, забив в шести поединках подряд.
Ранее болельщики Динамо также признали Виктора Цыганкова лучшим игроком марта.
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