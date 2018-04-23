Определился лучший футболист года в Англии

В первом же сезоне за Ливерпуль Салах забил 41 мяч

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах признан лучшим игроком в Англии по итогам сезона 2017/2018.

Как сообщает The Guardian, таким стало решение местной Ассоциации футболистов-профессионалов. Египетский игрок перебрался в мерсисайдский клуб летом 2017 года и в первом сезоне, который еще не закончился, забил 41 мяч.

Также на награду претендовали полузащитники ставшего чемпионом Манчестер Сити Кевин де Брейне, Давид Сильва и Лерой Сане, вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа и нападающий Тоттенхэма Харри Кэйн.

Символическая сборная сезона в Англии выглядит так:

Де Хеа - Кайл Уокер (Ман Сити), Ян Вертонген (Тоттенхэм), Николас Отаменди (Ман Сити), Маркос Алонсо (Челси) - Давид Сильва, де Брейне, Кристиан Эриксен (Тоттенхэм) - Салах, Кэйн, Серхио Агуэро (Ман Сити).

Ранее Салах получил более миллиона голосов на выборах президента Египта, при этом не баллотировавшись. По данным СМИ, более миллиона бюллетеней были испорчены. Граждан не устраивал выбор, они вычеркивали обоих кандидатов и вписывали имя футболиста, ставя галочку напротив его фамилии.