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Определился клубный чемпион мира по футболу 2018 года

Сегодня, 20:57
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Реал в третий раз кряду выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский Реал обыграл в финале клубного чемпионата мира Аль Айн из ОАЭ со счетом 4:1 и в третий раз кряду стал лучшим на планете.

Чемпион Европы открыл счет на 14-й минуте, когда Лука Модрич после передачи от Карима Бензема пробил точно в дальний угол чужих ворот.

До конца первого тайма королевский клуб мог несколько раз удвоить свой перевес, но добился этого после перерыва. Это на исходе часа игры удалось Маркосу Льоренте выстрелом с лету после углового.

На 78-й минуте счет стал 3:0 после того, как Серхио Рамос пробил точно в сетку ударом головой после еще одного стандарта с угла поля.

На 86-м обороте секундной стрелки Аль Айн сократил отставание благодаря голу Цукасы Сиотани, но в добавленное время Яхья Надер отправил мяч в собственные ворота после удара Винисиуса Жуниора.

Реал - Аль Айн 4:1
Голы: Модрич, 14, Льоренте, 60, Рамос, 78, Надер, 90+1 (автогол) - Сиотани, 86

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте (Каземиро, 82), Кроос (Себальос, 71) — Васкес (Винисиус, 84), Бензема, Бэйл

Аль-Айн: Эсса — Ахмад (Мохаммед, 64), Ахмед, Файез, Сиотани — Мохамад, М. Абдулрахман (А. Абдулрахман, 67), Думбия — Эль Шахат, Кайо — Берг (Надер, 75)

Предупрежден: Рамос

Третье место в клубном чемпионате мира занял чемпион Южной Америки, аргентинский Ривер Плейт, который победил чемпиона Азии, японскую Касиму Антлерз со счетом 4:0.

Реал со счетом 3:1 победил лучшую команду Азии Касиму Антлерз в полуфинале клубного чемпионата мира.

НВ

Теги:   Клубный ЧМ ФК Реал Мадрид Футбол

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