Определились все возможные соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы Сегодня, 13:49 77 Цей матеріал також доступний українською Динамо оказалось среди сеяных команд

Представители Украины в Лиге Европы Динамо и Шахтер узнали всех возможных соперников в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Всех участников 1/16 финала разделят на сеяных и несеяных. Первыми станут все победители групп ЛЕ, а также четыре лучшие команды по итогам группового раунда Лиги чемпионов среди тех, кто занял третьи места.

Поскольку Динамо выиграло свой квартет в Лиге Европы, то вошло в число сеяных. Шахтеру не удалось попасть в топ-четверке клубов, занявших третьи позиции в группах ЛЧ, потому оказался среди несеяных.

Украинские команды согласно решению УЕФА не могут встретиться с российскими соперниками, поэтому не сыграют с Зенитом и Краснодаром. Кроме того, в 1/16 финала не могут противостоять друг другу коллективы из одной группы ЛЕ и одной страны, а значит Динамо не придется играть с французским Ренном и Шахтером.

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Возможными соперниками Динамо стали: Лацио (Италия), Спортинг (Португалия), Фенербахче, Галатасарай (оба - Турция), Брюгге (Бельгия), Виктория Пльзень, Славия (оба - Чехия), Селтик (Шотландия), Олимпиакос (Греция), Цюрих (Швейцария), Мальме (Швеция), Рапид (Австрия) и БАТЭ (Беларусь).

Шахтер может сыграть против: Челси, Арсенала (оба - Англия), Валенсии, Севильи, Вильярреала, Бетис (все - Испания), Динамо Загреб (Хорватия), Наполи, Интера (оба - Италия), Бенфики (Португалия), Байера, Айнтрахта Франкфурт (оба - Германия), Генка (Бельгия) и Зальцбурга (Австрия).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне. Матчи первого раунда плей-офф состоятся 14 и 21 февраля. Ответные поединки состоятся на поле сеяных команд.

Накануне в Лиге Европы завершился групповой раунд, по итогам которого определились все участники 1/16 финала.

НВ